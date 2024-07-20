Закарпатский рецепт, который поразит всех: маринованные кабачки с кетчупом чили
20 июля 2024, 15:59Читати новину українською
Источник:"Закарпатская хозяйка"
Маринованные кабачки очень вкусная закуска, которая точно пригодится зимой. Попробуйте приготовить их с острым кетчупом.
Кабачки будут хрустящими и очень аппетитными. Они станут отличной заменой маринованным огурцам.
Будет вкусно Такого вы еще не ели: готовим фантастические малосольные кабачки
Кабачки с острым кетчупом
- Время: 1 час
- Порций: 2
– 3 кабачка;
– 1 литр воды;
– 200 миллилитров уксуса 9%;
– 120 граммов сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– веточка укропа;
– 250 граммов острого кетчупа;
– веточка петрушки;
– листья хрена по вкусу;
– 1 луковица;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 горошинки душистого перца;
– 1 соцветие гвоздики;
– 5 горошин черного перца;
– 1 красный сладкий перец.
Ингредиенты:
- Вымойте кабачки и обрежьте плодоножки. Вымытый перец очистите от сердцевины и нарежьте соломкой. Помойте и обсушите на полотенце зелень. Почистите чеснок и лук.
- Налейте в кастрюлю воду, всыпьте соль, сахар, влейте уксус и добавьте кетчуп. Закипятите.
- На дно банок положите нарезанные или порванные листья хрена, веточки петрушки и укропа, кусочки сладкого перца.
- Чеснок нарежьте кружочками, а лук – кольцами. Также добавьте в банки вместе с гвоздикой и перцем.
- Нарежьте кабачки кружочками шириной 1 – 2 сантиметра и положите их в банки. Залейте горячим маринадом доверху и накройте металлической крышкой.
- Дно большой кастрюли застелите полотенцем. Поставьте туда банки, налейте горячей воды на 3 четверти банки. Кипятите 15 – 20 минут. Далее закрутите крышки ключом, переверните банки крышками вверх и укутайте одеялом до остывания.