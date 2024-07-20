Кабачки будут хрустящими и очень аппетитными. Они станут отличной заменой маринованным огурцам.

Будет вкусно Такого вы еще не ели: готовим фантастические малосольные кабачки

Кабачки с острым кетчупом

Время : 1 час

: 1 час Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 кабачка;

– 1 литр воды;

– 200 миллилитров уксуса 9%;

– 120 граммов сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– веточка укропа;

– 250 граммов острого кетчупа;

– веточка петрушки;

– листья хрена по вкусу;

– 1 луковица;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 горошинки душистого перца;

– 1 соцветие гвоздики;

– 5 горошин черного перца;

– 1 красный сладкий перец.

Ингредиенты:

Вымойте кабачки и обрежьте плодоножки. Вымытый перец очистите от сердцевины и нарежьте соломкой. Помойте и обсушите на полотенце зелень. Почистите чеснок и лук. Налейте в кастрюлю воду, всыпьте соль, сахар, влейте уксус и добавьте кетчуп. Закипятите. На дно банок положите нарезанные или порванные листья хрена, веточки петрушки и укропа, кусочки сладкого перца. Чеснок нарежьте кружочками, а лук – кольцами. Также добавьте в банки вместе с гвоздикой и перцем. Нарежьте кабачки кружочками шириной 1 – 2 сантиметра и положите их в банки. Залейте горячим маринадом доверху и накройте металлической крышкой. Дно большой кастрюли застелите полотенцем. Поставьте туда банки, налейте горячей воды на 3 четверти банки. Кипятите 15 – 20 минут. Далее закрутите крышки ключом, переверните банки крышками вверх и укутайте одеялом до остывания.

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