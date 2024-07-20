Кабачки будуть хрумкими та дуже апетитними. Вони стануть чудовою заміною маринованим огіркам.

Буде смачно Такого ви ще не їли: готуємо фантастичні малосольні кабачки

Кабачки з гострим кетчупом

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 кабачки;

– 1 літр води;

– 200 мілілітрів оцту 9%;

– 120 грамів цукру;

– 2 столові ложки солі;

– гілочка кропу;

– 250 грамів гострого кетчупу;

– гілочка петрушки;

– листя хрону до смаку;

– 1 цибулина;

– 2 зубчики часнику;

– 2 горошинки духмяного перцю;

– 1 суцвіття гвоздики;

– 5 горошин чорного перцю;

– 1 червоний солодкий перець.

Інгредієнти:

Вимийте кабачки та обріжте плодоніжки. Вимитий перець очистьте від серцевини та наріжте соломкою. Помийте та обсушіть на рушнику зелень. Почистьте часник та цибулю. Налийте в каструлю воду, всипте сіль, цукор, влийте оцет та додайте кетчуп. Закип'ятіть. На дно банок покладіть нарізане або порване листя хрону, гілочки петрушки та кропу, шматочки солодкого перцю. Часник наріжте кружальцями, а цибулю – кільцями. Також додайте в банки разом з гвоздикою і перцем. Наріжте кабачки кружальцями шириною 1 – 2 сантиметри та покладіть їх у банки. Залийте гарячим маринадом доверху та накрийте металевою кришкою. Дно великої каструлі застеліть рушником. Поставте туди банки, налийте гарячої води на 3 чверті. Кип'ятіть 15 – 20 хвилин. Далі закрутіть кришки ключем, переверніть банки кришками догори та закутайте ковдрою до остигання.

Сподобався рецепт? Дізнайтеся, як приготувати фантастичні кабачкові оладки.