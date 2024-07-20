Кабачки будуть хрумкими та дуже апетитними. Вони стануть чудовою заміною маринованим огіркам.
Буде смачно Такого ви ще не їли: готуємо фантастичні малосольні кабачки
Кабачки з гострим кетчупом
- Час: 1 година
- Порцій: 2
Інгредієнти:
- Вимийте кабачки та обріжте плодоніжки. Вимитий перець очистьте від серцевини та наріжте соломкою. Помийте та обсушіть на рушнику зелень. Почистьте часник та цибулю.
- Налийте в каструлю воду, всипте сіль, цукор, влийте оцет та додайте кетчуп. Закип'ятіть.
- На дно банок покладіть нарізане або порване листя хрону, гілочки петрушки та кропу, шматочки солодкого перцю.
- Часник наріжте кружальцями, а цибулю – кільцями. Також додайте в банки разом з гвоздикою і перцем.
- Наріжте кабачки кружальцями шириною 1 – 2 сантиметри та покладіть їх у банки. Залийте гарячим маринадом доверху та накрийте металевою кришкою.
- Дно великої каструлі застеліть рушником. Поставте туди банки, налийте гарячої води на 3 чверті. Кип'ятіть 15 – 20 хвилин. Далі закрутіть кришки ключем, переверніть банки кришками догори та закутайте ковдрою до остигання.