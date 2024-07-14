Ваши родные будут в восторге: готовим маринованные кабачки, которые понравятся всем

Кабачки можно не только жарить, но и мариновать. Они идеально заменят консервированные огурцы.

Кабачки по этому рецепту получаются очень вкусными. Обязательно попробуйте воплотить этот рецепт в жизнь.

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Маринованные кабачки

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 6

– 1 – 2 кабачка;– 1 морковь;– 1 болгарский перец;– 1 луковица;– 2 зубчика чеснока;– 2 – 3 горошинки душистого перца;– соцветия укропа;– 1 лавровый лист;– масло, соль, сахар, уксус по вкусу.

Приготовление:

Почистите лук и морковь и порежьте их кольцами. Уберите зерна с болгарского перца и порежьте его кусочками. Кабачки хорошо помойте и порежьте кольцами. В стерилизованные банки выложите душистый перец, лавровый лист, соцветия укропа, чеснок, лук, морковь, 2 – 3 ломтика болгарского перца и кабачки. Засыпьте 1 столовую ложку соли, масло и по 2 столовые ложки сахара и уксуса. Залейте кипятком. Неплотно прикройте стерилизованной крышкой. Варите после закипания 10 минут, после чего закачайте банку.

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