Кабачки за цим рецептом виходять дуже смачними. Обов'язково спробуйте втілити цей рецепт в життя.
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Мариновані кабачки
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Почистьте цибулю та моркву і поріжте їх кільцями. Приберіть зерна з болгарського перцю та поріжте його шматочками. Кабачки добре помийте та поріжте кільцями.
- У стерилізовані банки викладіть духмяний перець, лавровий лист, суцвіття кропу, часник, цибулю, моркву, 2 – 3 скибочки болгарського перцю та кабачки.
- Засипте 1 столову ложку солі, олію і по 2 столові ложки цукру та оцту. Залийте окропом.
- Нещільно прикрийте стерилізованою кришкою. Варіть після закипання 10 хвилин, після чого закачайте банку.