На вкус, как грибы: новый рецепт маринованных кабачков на зиму
3 августа 2024, 17:42Читати новину українською
Источник:Shuba
Маринованные кабачки могут быть по-настоящему вкусными. Этот рецепт вас точно удивит.
Кабачки будут очень похожими на грибы. Эта удивительная закрутка понравится всем вашим близким.
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Маринованные кабачки со вкусом грибов
- Время: 2 часа 50 минут
- Порций: 6
– 2 килограмма кабачков;
– 50 граммов зелени;
– 1 головка чеснока;
– 2 моркови;
– 1,5 столовой ложки соли;
– 6 горошин душистого перца;
– 0,5 чайной ложки перца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 70 миллилитров уксуса 9%;
– 70 миллилитров масла;
– 2 лавровых листа;
– 1 чайная ложка молотого кориандра.
Приготовление:
- Кабачки помойте, почистьте и нарежьте средними кубиками. Зелень измельчите, очищенный чеснок нарежьте пластинками, а морковь – полукружочками.
- В толстостенную кастрюлю выложите овощи. Добавьте соль, сахар, черный перец, масло, уксус, душистый перец, лавровые листья, кориандр и хорошо перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Время от времени перемешивайте.
- Тем временем подготовьте 5 пол-литровых банок. Помойте и простерилизуйте их в духовке при температуре 100 градусов 15 минут. Крышки прокипятите 3 минуты.
- Наполните банки овощами вместе с соком и прикройте крышками. На дно большой кастрюли застелите полотенце и налейте теплую воду. Поставьте туда банки, доведите воду до кипения и стерилизуйте 15 минут на умеренном огне.
- Герметично закройте банки крышками и переверните. Укутайте одеялом и оставьте до полного остывания на 10 – 12 часов.