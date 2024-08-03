Кабачки будуть дуже схожими на гриби. Ця дивовижна закрутка сподобається всім вашим близьким.
Варто спробувати Важко повірити, що все так просто: готуємо огірки на зиму під капроновою кришкою
Мариновані кабачки зі смаком грибів
- Час: 2 години 50 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Кабачки помийте, почистьте і наріжте середніми кубиками. Зелень подрібніть, очищений часник наріжте пластинками, а моркву – півкружальцями.
- У товстостінну каструлю викладіть овочі. Додайте сіль, цукор, чорний перець, олію, оцет, духмяний перець, лаврові листки, коріандр і добре перемішайте. Накрийте кришкою і залиште при кімнатній температурі на 2 години. Час від часу перемішуйте.
- Тим часом підготуйте 5 півлітрових банок. Помийте і простерилізуйте їх у духовці при температурі 100 градусів 15 хвилин. Кришки прокип'ятіть 3 хвилини.
- Наповніть банки овочами разом з соком та прикрийте кришками. На дно великої каструлі застеліть рушник і налийте теплу воду. Поставте туди банки, доведіть воду до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин на помірному вогні.
- Герметично закрийте банки кришками та переверніть. Закутайте ковдрою і залиште до повного остигання на 10 – 12 годин.