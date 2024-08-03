Кабачки будуть дуже схожими на гриби. Ця дивовижна закрутка сподобається всім вашим близьким.

Варто спробувати Важко повірити, що все так просто: готуємо огірки на зиму під капроновою кришкою

Мариновані кабачки зі смаком грибів

Час : 2 години 50 хвилин

: 2 години 50 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 кілограми кабачків;

– 50 грамів зелені;

– 1 голівка часнику;

– 2 моркви;

– 1,5 столової ложки солі;

– 6 горошин духмяного перцю;

– 0,5 чайної ложки перцю;

– 1 столова ложка цукру;

– 70 мілілітрів оцту 9%;

– 70 мілілітрів олії;

– 2 лаврові листки;

– 1 чайна ложка меленого коріандру.

Приготування:

Кабачки помийте, почистьте і наріжте середніми кубиками. Зелень подрібніть, очищений часник наріжте пластинками, а моркву – півкружальцями. У товстостінну каструлю викладіть овочі. Додайте сіль, цукор, чорний перець, олію, оцет, духмяний перець, лаврові листки, коріандр і добре перемішайте. Накрийте кришкою і залиште при кімнатній температурі на 2 години. Час від часу перемішуйте. Тим часом підготуйте 5 півлітрових банок. Помийте і простерилізуйте їх у духовці при температурі 100 градусів 15 хвилин. Кришки прокип'ятіть 3 хвилини. Наповніть банки овочами разом з соком та прикрийте кришками. На дно великої каструлі застеліть рушник і налийте теплу воду. Поставте туди банки, доведіть воду до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин на помірному вогні. Герметично закрийте банки кришками та переверніть. Закутайте ковдрою і залиште до повного остигання на 10 – 12 годин.

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