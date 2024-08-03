Кабачки будуть дуже схожими на гриби. Ця дивовижна закрутка сподобається всім вашим близьким.

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Мариновані кабачки зі смаком грибів

  • Час: 2 години 50 хвилин
  • Порцій: 6

Приготування:

  1. Кабачки помийте, почистьте і наріжте середніми кубиками. Зелень подрібніть, очищений часник наріжте пластинками, а моркву – півкружальцями.
  2. У товстостінну каструлю викладіть овочі. Додайте сіль, цукор, чорний перець, олію, оцет, духмяний перець, лаврові листки, коріандр і добре перемішайте. Накрийте кришкою і залиште при кімнатній температурі на 2 години. Час від часу перемішуйте.
  3. Тим часом підготуйте 5 півлітрових банок. Помийте і простерилізуйте їх у духовці при температурі 100 градусів 15 хвилин. Кришки прокип'ятіть 3 хвилини.
  4. Наповніть банки овочами разом з соком та прикрийте кришками. На дно великої каструлі застеліть рушник і налийте теплу воду. Поставте туди банки, доведіть воду до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин на помірному вогні.
  5. Герметично закрийте банки кришками та переверніть. Закутайте ковдрою і залиште до повного остигання на 10 – 12 годин.