Огурцы на зиму под капроновой крышкой готовятся по особому рецепту. Вам не нужны ни металлические крышки, ни термическая обработка.

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Огурцы под капроновыми крышками на зиму

  • Время: 25 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Огурцы среднего размера хорошо помойте. Отрежьте кончики. Зонтик укропа тоже помойте. Чеснок почистьте и измельчите.
  2. На дно чистой трехлитровой банки положите зонтик укропа, лавровый лист, половину горошин перца и половину чеснока. Плотно заложите огурцы. Сверху насыпьте соль, оставшийся перец и чеснок, горчичный порошок и лавровый лист.
  3. Залейте холодной водой, закройте капроновой крышкой и потрясите банку, чтобы ингредиенты объединились. Банку отправьте в прохладное темное место. В частности, для этого подойдет подвал или холодильник.