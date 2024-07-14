Приготування маринованих огірків в домашніх умовах – це чудова можливість створити якісний продукт з перевірених інгредієнтів. А якщо це ще й швидко, то взагалі неймовірно!
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Рецепт маринованих огірків
- Час: 1,5 години
- Порцій: 4
Приготування:
- Огірки вимийте, залийте холодною водою і залиште на одну-дві години.
- Банки промийте содою та стерилізуйте над парою протягом п'яти хвилин, а кришки прокип'ятіть. Лавровий лист і кріп залийте окропом і залиште на одну хвилину.
- Розкладіть по банках інгредієнти: перець шматочками, лавровий лист, чорний і запашний перці, часник та парасольки кропу. Викладіть огірки в банки спочатку вертикально, відрізавши плодоніжку, другий ряд розмістіть горизонтально.
- Зверху додайте ще часник і кріп, залийте окропом, накрийте кришками та залиште на десять хвилин.
- Злийте воду, закип'ятіть її знову і знову залийте огірки, накрийте кришками.
- Після другої заливки воду злийте зовсім.
- Приготуйте маринад: на один літр води візьміть одну столову ложку солі та дві з половиною столові ложки цукру.
- Доведіть до кипіння, щоб сіль і цукор повністю розчинилися. Залийте свіжим маринадом огірки в банках.
- В одну літрову банку додайте оцет, одразу закрийте банки кришками.
- Переверніть банки догори дном, приберіть у тепле місце та накрийте ковдрою до повного охолодження.