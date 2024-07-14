Быстрый рецепт без стерилизации: как приготовить маринованные огурцы
14 июля 2024, 23:55Читати новину українською
Источник:Униан
Консервированные огурцы это традиционная закуска, которая занимает почетное место на столах многих семей. Приятный хруст и насыщенный вкус делают их идеальным дополнением к разнообразным блюдам. Такая закрутка подходит всем!
Приготовление маринованных огурцов в домашних условиях – это прекрасная возможность создать качественный продукт из проверенных ингредиентов. А если это еще и быстро, то вообще невероятно!
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Рецепт маринованных огурцов
- Время: 1,5 часа
- Порций: 4
– 1 килограмм огурцов;
– 1 болгарский перец;
– 2 зонтика укропа;
– 4 – 6 зубков чеснока;
– 8 чайных ложек уксуса 9%;
– 4 штуки душистого перца горошком;
– 10 штук черного перца горошком;
– 2 лавровых листа;
– 1 литр воды;
– 1 столовая ложка соли;
– 2,5 столовых ложки сахара.
Приготовление:
- Огурцы вымойте, залейте холодной водой и оставьте на один – два часа.
- Банки промойте содой и стерилизуйте над паром в течение пяти минут, а крышки прокипятите. Лавровый лист и укроп залейте кипятком и оставьте на одну минуту.
- Разложите по банкам ингредиенты: перец кусочками, лавровый лист, черный и душистый перцы, чеснок и зонтики укропа. Выложите огурцы в банки сначала вертикально, отрезав плодоножку, второй ряд разместите горизонтально.
- Сверху добавьте еще чеснок и укроп, залейте кипятком, накройте крышками и оставьте на десять минут.
- Слейте воду, вскипятите ее снова и снова залейте огурцы, накройте крышками.
- После второй заливки воду слейте совсем.
- Приготовьте маринад: на один литр воды возьмите одну столовую ложку соли и две с половиной столовые ложки сахара.
- Доведите до кипения, чтобы соль и сахар полностью растворились. Залейте свежим маринадом огурцы в банках.
- В одну литровую банку добавьте уксус, сразу закройте банки крышками.
- Переверните банки вверх дном, уберите в теплое место и накройте одеялом до полного остывания.