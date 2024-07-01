Очень хрустящие и аппетитные: рецепт роскошных маринованных огурцов
1 июля 2024, 20:40Читати новину українською
Источник:Shuba
Маринованные огурцы являются идеальным дополнением к обеду или ужину. Особенно актуальными они станут зимой.
Для приготовления маринада понадобится обычная крепкая горчица. Такие огурцы будут очень ароматными и вкусными.
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Маринованные огурцы
- Время: 2 часа 10 минут
- Порций: 10
– 130 граммов горчицы;
– 2 литра воды;
– 300 граммов сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 400 миллилитров уксуса;
– 3 килограмма огурцов;
– 10 зубчиков чеснока;
– 10 граммов черного перца горошком;
– 10 горошин душистого перца;
– 10 листьев смородины;
– 5 зонтиков укропа;
– 5 листьев вишни.
Приготовление:
- Замочите огурцы на 2 – 3 часа.
- Для маринада в кастрюле смешайте воду, горчицу, сахар, соль и уксус. Доведите до кипения и снимите с огня.
- Вымойте 5 литровых банок. В каждую положите по 2 зубчика чеснока, по 2 горошины черного и душистого перца, поровну распределите зелень. Плотно заложите мытые огурцы.
- Залейте маринадом и прикройте крышками.
- На дно глубокой кастрюли постелите ткань или полотенце. Поставьте туда банки с огурцами, залейте водой по "плечики" и доведите до кипения. Проварите 7 – 10 минут.
- После этого сразу достаньте и закрутите крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте остывать. Храните в темном прохладном месте.