Лучшая закрутка на зиму: готовим консервированные помидоры черри
14 августа 2024, 16:56Читати новину українською
Источник:Shuba
Консервированные томаты черри еще вкуснее, чем обычные. Кроме этого, их очень удобно есть.
Советуем попробовать воспользоваться этим простым рецептом. С ним у вас точно все получится.
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Консервированные помидоры черри
- Время: 40 минут
- Порций: 4
– 1,5 килограмма томатов черри;
– 4 зубчика чеснока;
– 10 граммов петрушки;
– 2 лавровых листа;
– 6 горошин черного перца;
– 1 литр воды;
– 2 столовые ложки соли;
– 50 граммов сахара;
– 40 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Помидоры и петрушку помойте и обсушите.
- Томаты проколите зубочисткой в одном месте.
- Чеснок почистите и нарежьте кусочками.
- На дно простерилизованных банок положите петрушку, чеснок, лавровые листья и перец. Сверху плотно выложите помидоры и залейте кипятком на 5 минут.
- Слейте воду с помидоров в кастрюлю и вскипятите. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Далее влейте уксус и выключите огонь.
- Залейте помидоры горячим маринадом и закройте крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте охлаждаться.