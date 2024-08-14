Лучшая закрутка на зиму: готовим консервированные помидоры черри

14 августа 2024, 16:56
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Автор: Ольга Котив

Источник:

Shuba

Консервированные томаты черри еще вкуснее, чем обычные. Кроме этого, их очень удобно есть.

Советуем попробовать воспользоваться этим простым рецептом. С ним у вас точно все получится.

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Консервированные помидоры черри

  • Время: 40 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 1,5 килограмма томатов черри;
– 4 зубчика чеснока;
– 10 граммов петрушки;
– 2 лавровых листа;
– 6 горошин черного перца;
– 1 литр воды;
– 2 столовые ложки соли;
– 50 граммов сахара;
– 40 миллилитров уксуса.

Приготовление:

  1. Помидоры и петрушку помойте и обсушите.
  2. Томаты проколите зубочисткой в одном месте.
  3. Чеснок почистите и нарежьте кусочками.
  4. На дно простерилизованных банок положите петрушку, чеснок, лавровые листья и перец. Сверху плотно выложите помидоры и залейте кипятком на 5 минут.
  5. Слейте воду с помидоров в кастрюлю и вскипятите. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Далее влейте уксус и выключите огонь.
  6. Залейте помидоры горячим маринадом и закройте крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте охлаждаться.
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