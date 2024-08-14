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Консервовані помідори чері

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1,5 кілограма томатів чері;

– 4 зубчики часнику;

– 10 грамів петрушки;

– 2 лаврові листки;

– 6 горошин чорного перцю;

– 1 літр води;

– 2 столові ложки солі;

– 50 грамів цукру;

– 40 мілілітрів оцту.

Приготування:

Помідори та петрушку помийте й обсушіть. Томати проколіть зубочисткою в одному місці. Часник почистьте та наріжте шматочками. На дно простерилізованих банок покладіть петрушку, часник, лаврові листки та перець. Зверху щільно викладіть помідори та залийте окропом на 5 хвилин. Злийте воду з помідорів в каструлю та закип'ятіть. Додайте сіль, цукор і добре перемішайте. Далі влийте оцет і вимкніть вогонь. Залийте помідори гарячим маринадом та закрийте кришками. Переверніть банки, закутайте й залиште охолоджуватись.

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