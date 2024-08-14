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Консервированные помидоры черри

Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1,5 килограмма томатов черри;

– 4 зубчика чеснока;

– 10 граммов петрушки;

– 2 лавровых листа;

– 6 горошин черного перца;

– 1 литр воды;

– 2 столовые ложки соли;

– 50 граммов сахара;

– 40 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Помидоры и петрушку помойте и обсушите. Томаты проколите зубочисткой в одном месте. Чеснок почистите и нарежьте кусочками. На дно простерилизованных банок положите петрушку, чеснок, лавровые листья и перец. Сверху плотно выложите помидоры и залейте кипятком на 5 минут. Слейте воду с помидоров в кастрюлю и вскипятите. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Далее влейте уксус и выключите огонь. Залейте помидоры горячим маринадом и закройте крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте охлаждаться.

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