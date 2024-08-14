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Консервированные помидоры черри
- Время: 40 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Помидоры и петрушку помойте и обсушите.
- Томаты проколите зубочисткой в одном месте.
- Чеснок почистите и нарежьте кусочками.
- На дно простерилизованных банок положите петрушку, чеснок, лавровые листья и перец. Сверху плотно выложите помидоры и залейте кипятком на 5 минут.
- Слейте воду с помидоров в кастрюлю и вскипятите. Добавьте соль, сахар и хорошо перемешайте. Далее влейте уксус и выключите огонь.
- Залейте помидоры горячим маринадом и закройте крышками. Переверните банки, укутайте и оставьте охлаждаться.