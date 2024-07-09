То, что надо на зиму: простой рецепт маринованных помидоров с луком

9 июля 2024, 16:49
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Источник:

Shuba

Маринованные помидоры, пожалуй, любят все. Попробуйте в этом году законсервировать их с луком.

Такие помидоры будут удивительно ароматными. Они точно понравятся всем вашим родным.

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Маринованные помидоры – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 килограмма помидоров;
– 3 луковицы;
– 4 зонтика укропа;
– 4 лавровых листа;
– 8 горошинок душистого перца.
Для маринада:
– 2 литра воды;
– 60 граммов соли;
– 80 граммов сахара;
– 80 миллилитров уксуса.

Приготовление:

  1. Помидоры и зонтики укропа помойте. Лук почистьте и нарежьте кольцами средней толщины.
  2. На дно стерилизованных банок положите укроп, лавровые листья и горошины перца. Сверху плотно выложите помидоры и кольца лука.
  3. Для маринада в кипяток всыпьте соль и сахар, кипятите несколько минут до растворения сахара.
  4. Разлейте маринад в банки, накройте металлическими крышками и стерилизуйте 20 минут. Затем влейте в банки уксус и стерилизуйте еще 2 минуты.
  5. Банки плотно закройте крышками, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.

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Автор: Ольга Котів