Такие помидоры будут удивительно ароматными. Они точно понравятся всем вашим родным.

Стоит попробовать Салат из кабачков на зиму: готовьте сразу двойную порцию, потому что исчезнет быстро

Маринованные помидоры – пошаговый рецепт

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Помидоры и зонтики укропа помойте. Лук почистите и нарежьте кольцами средней толщины.
  2. На дно стерилизованных банок положите укроп, лавровые листья и горошины перца. Сверху плотно выложите помидоры и кольца лука.
  3. Для маринада в кипяток всыпьте соль и сахар, кипятите несколько минут до растворения сахара.
  4. Разлейте маринад в банки, накройте металлическими крышками и стерилизуйте 20 минут. Затем влейте в банки уксус и стерилизуйте еще 2 минуты.
  5. Банки плотно закройте крышками, переверните, укутайте и оставьте до полного остывания. Храните в темном прохладном месте.