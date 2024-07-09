Такі помідори будуть на диво ароматними. Вони точно сподобаються усім вашим рідним.
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Мариновані помідори – покроковий рецепт
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Приготування:
- Помідори й парасольки кропу помийте. Цибулю почистьте та наріжте кільцями середньої товщини.
- На дно стерилізованих банок покладіть кріп, лаврові листки й горошини перцю. Зверху щільно викладіть помідори та кільця цибулі.
- Для маринаду в окріп всипте сіль та цукор, кип'ятіть кілька хвилин до розчинення цукру.
- Розлийте маринад в банки, накрийте металічними кришками та стерилізуйте 20 хвилин. Потім влийте в банки оцет і стерилізуйте ще 2 хвилини.
- Банки щільно закрийте кришками, переверніть, закутайте й залиште до повного остигання. Зберігайте в темному прохолодному місці.