Идеальная закуска за 10 минут: готовим фантастические маринованные шампиньоны
18 июня 2024, 20:42Читати новину українською
Источник:yuliia.senych
Если гости пришли неожиданно, воспользуйтесь этим простым рецептом. На маринование шампиньонов потребуется буквально несколько минут.
Такие грибы являются прекрасным дополнением к другим блюдам. Они точно понравятся всем.
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Маринованные шампиньоны за 10 минут
- Время: 10 минут + 10 минут на охлаждение
- Порций: 4
– 50 граммов шампиньонов;
– 0,5 столовой ложки соли;
– 2 столовые ложки растительного масла;
– 3 столовые ложки винного уксуса;
– 2 – 3 лавровых листа;
– 4 – 6 горошин перца;
– 1 столовая ложка сахара;
– 2 – 3 зубчика чеснока.
Смотрите, как мариновать шампиньоны: видео
Приготовление:
- Шампиньоны хорошо помойте и положите в кастрюлю.
- К грибам добавьте соль, сахар, масло, уксус, перец горошком и лавровый лист.
- Чеснок измельчите и тоже добавьте к грибам.
- Поставьте кастрюлю на плиту на средний огонь и доведите до кипения. Затем накройте крышкой и оставьте прокипеть еще 10 минут. Охладите.
- Грибы можно есть сразу, а можно поставить их в холодильник еще лучше настояться на 4 – 6 часов или на ночь.