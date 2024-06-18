Такі гриби є чудовим додатком до інших страв. Вони точно сподобаються всім.

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Мариновані печериці за 10 хвилин

Час : 10 хвилин + 10 хвилин на охолодження

: 10 хвилин + 10 хвилин на охолодження Порцій: 4

Інгредієнти:

– 50 грамів печериць;

– 0,5 столової ложки солі;

– 2 столові ложки олії;

– 3 столові ложки винного оцту;

– 2 – 3 лаврові листки;

– 4 – 6 горошин перцю;

– 1 столова ложка цукру;

– 2 – 3 зубчики часнику.

Дивіться, як маринувати печериці: відео

Приготування:

Печериці добре помийте та покладіть у каструлю. До грибів додайте сіль, цукор, олію, оцет, перець горошком та лавровий лист. Часник подрібніть і теж додайте до грибів. Поставте каструлю на плиту на середній вогонь і доведіть до кипіння. Потім накрийте кришкою та залиште прокипіти ще 10 хвилин. Охолодіть. Гриби можна їсти одразу, а можна поставити їх в холодильник ще ліпше настоятися на 4 – 6 годин чи на ніч.

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