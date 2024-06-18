Такі гриби є чудовим додатком до інших страв. Вони точно сподобаються всім.

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Мариновані печериці за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин + 10 хвилин на охолодження
  • Порцій: 4

Дивіться, як маринувати печериці: відео

Приготування:

  1. Печериці добре помийте та покладіть у каструлю.
  2. До грибів додайте сіль, цукор, олію, оцет, перець горошком та лавровий лист.
  3. Часник подрібніть і теж додайте до грибів.
  4. Поставте каструлю на плиту на середній вогонь і доведіть до кипіння. Потім накрийте кришкою та залиште прокипіти ще 10 хвилин. Охолодіть.
  5. Гриби можна їсти одразу, а можна поставити їх в холодильник ще ліпше настоятися на 4 – 6 годин чи на ніч.