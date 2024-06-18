Такі гриби є чудовим додатком до інших страв. Вони точно сподобаються всім.
Варто спробувати Справжній смак літа: готуємо салат з молодого горошку та курки
Мариновані печериці за 10 хвилин
- Час: 10 хвилин + 10 хвилин на охолодження
- Порцій: 4
Дивіться, як маринувати печериці: відео
Приготування:
- Печериці добре помийте та покладіть у каструлю.
- До грибів додайте сіль, цукор, олію, оцет, перець горошком та лавровий лист.
- Часник подрібніть і теж додайте до грибів.
- Поставте каструлю на плиту на середній вогонь і доведіть до кипіння. Потім накрийте кришкою та залиште прокипіти ще 10 хвилин. Охолодіть.
- Гриби можна їсти одразу, а можна поставити їх в холодильник ще ліпше настоятися на 4 – 6 годин чи на ніч.