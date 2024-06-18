Такие грибы являются прекрасным дополнением к другим блюдам. Они точно понравятся всем.

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Маринованные шампиньоны за 10 минут

  • Время: 10 минут + 10 минут на охлаждение
  • Порций: 4

Смотрите, как мариновать шампиньоны: видео

Приготовление:

  1. Шампиньоны хорошо помойте и положите в кастрюлю.
  2. К грибам добавьте соль, сахар, масло, уксус, перец горошком и лавровый лист.
  3. Чеснок измельчите и тоже добавьте к грибам.
  4. Поставьте кастрюлю на плиту на средний огонь и доведите до кипения. Затем накройте крышкой и оставьте прокипеть еще 10 минут. Охладите.
  5. Грибы можно есть сразу, а можно поставить их в холодильник еще лучше настояться на 4 – 6 часов или на ночь.