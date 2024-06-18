Чтобы горошек был еще вкуснее, обжарьте его на сковороде. Тогда его аромат максимально раскроется.
Будет вкусно Вкуснее не бывает: элементарный рецепт горохового пюре с беконом
Салат из молодого горошка и курицы
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Молодой зеленый горошек помойте и отправьте на сковороду с маслом. Обжарьте, помешивая, в течение 3 – 5 минут, после чего выложите в салатник.
- Копченую курицу нарежьте средними кубиками и добавьте к горошку.
- Овощи и зеленый лук помойте и обсушите. Перец очистите от сердцевины и нарежьте соломкой. Огурец нарежьте брусочками, а зеленый лук измельчите.
- Нарезанные овощи добавьте в салатник, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Сверху посыпьте зеленым луком.