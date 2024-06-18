Чтобы горошек был еще вкуснее, обжарьте его на сковороде. Тогда его аромат максимально раскроется.

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Салат из молодого горошка и курицы

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов копченого куриного филе;

– 150 граммов зеленого горошка;

– 20 миллилитров растительного масла;

– 1 сладкий красный перец;

– 1 свежий огурец;

– 20 граммов зеленого лука;

– соль, перец по вкусу;

– 50 граммов майонеза 50%.

Приготовление:

Молодой зеленый горошек помойте и отправьте на сковороду с маслом. Обжарьте, помешивая, в течение 3 – 5 минут, после чего выложите в салатник. Копченую курицу нарежьте средними кубиками и добавьте к горошку. Овощи и зеленый лук помойте и обсушите. Перец очистите от сердцевины и нарежьте соломкой. Огурец нарежьте брусочками, а зеленый лук измельчите. Нарезанные овощи добавьте в салатник, посолите, поперчите, заправьте майонезом и перемешайте. Сверху посыпьте зеленым луком.

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