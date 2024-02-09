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Маринованные шампиньоны

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Отварите помытые маленькие шампиньоны 7 минут после закипания.
  2. Переложите их в баночку. По желанию можно добавить туда же полукольца свежего лука.
  3. Оставьте мариноваться на ночь или просто до полного остывания.