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Маринованные шампиньоны
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- В кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Отварите помытые маленькие шампиньоны 7 минут после закипания.
- Переложите их в баночку. По желанию можно добавить туда же полукольца свежего лука.
- Оставьте мариноваться на ночь или просто до полного остывания.