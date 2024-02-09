Вы потратите буквально несколько минут. Кроме этого, нужны только самые простые ингредиенты.

Стоит попробовать Секретный рецепт хрустящей квашеной капусты от бабушки: вы будете готовить только так

Маринованные шампиньоны

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов шампиньонов;

– 50 миллилитров воды;

– 50 миллилитров масла;

– 2 столовые ложки уксуса 9%;

– 1 чайная ложка соли;

– 3 лавровых листа;

– 12 – 15 горошин черного перца;

– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

В кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Отварите помытые маленькие шампиньоны 7 минут после закипания. Переложите их в баночку. По желанию можно добавить туда же полукольца свежего лука. Оставьте мариноваться на ночь или просто до полного остывания.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить итальянскую закуску из лука – ее вкус вас шокирует.