Ви витратите буквально кілька хвилин. Окрім цього, потрібні лише найпростіші інгредієнти.
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Мариновані шампіньйони
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Приготування:
- У каструлі змішайте всі інгредієнти для маринаду. Відваріть помиті маленькі шампіньйони 7 хвилин після закипання.
- Перекладіть їх в баночку. За бажанням можна додати туди ж півкільця свіжої цибулі.
- Залиште маринуватися на ніч або просто до повного остигання.