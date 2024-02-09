Ви витратите буквально кілька хвилин. Окрім цього, потрібні лише найпростіші інгредієнти.

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Мариновані шампіньйони

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. У каструлі змішайте всі інгредієнти для маринаду. Відваріть помиті маленькі шампіньйони 7 хвилин після закипання.
  2. Перекладіть їх в баночку. За бажанням можна додати туди ж півкільця свіжої цибулі.
  3. Залиште маринуватися на ніч або просто до повного остигання.