Маринованные шампиньоны за 7 минут: готовим топовую закуску быстрее, чем сходить в магазин

9 февраля 2024, 20:45
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Источник:

_lady.stegantseva_

Если хочется маринованных шампиньонов, не обязательно бежать в магазин. Ведь их очень просто можно сделать дома.

Вы потратите буквально несколько минут. Кроме этого, нужны только самые простые ингредиенты.

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Маринованные шампиньоны

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов шампиньонов;
– 50 миллилитров воды;
– 50 миллилитров масла;
– 2 столовые ложки уксуса 9%;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 лавровых листа;
– 12 – 15 горошин черного перца;
– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

  1. В кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Отварите помытые маленькие шампиньоны 7 минут после закипания.
  2. Переложите их в баночку. По желанию можно добавить туда же полукольца свежего лука.
  3. Оставьте мариноваться на ночь или просто до полного остывания.
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Автор: Ольга Котів