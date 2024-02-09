Маринованные шампиньоны за 7 минут: готовим топовую закуску быстрее, чем сходить в магазин
9 февраля 2024, 20:45Читати новину українською
Источник:_lady.stegantseva_
Если хочется маринованных шампиньонов, не обязательно бежать в магазин. Ведь их очень просто можно сделать дома.
Вы потратите буквально несколько минут. Кроме этого, нужны только самые простые ингредиенты.
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Маринованные шампиньоны
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 500 граммов шампиньонов;
– 50 миллилитров воды;
– 50 миллилитров масла;
– 2 столовые ложки уксуса 9%;
– 1 чайная ложка соли;
– 3 лавровых листа;
– 12 – 15 горошин черного перца;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- В кастрюле смешайте все ингредиенты для маринада. Отварите помытые маленькие шампиньоны 7 минут после закипания.
- Переложите их в баночку. По желанию можно добавить туда же полукольца свежего лука.
- Оставьте мариноваться на ночь или просто до полного остывания.