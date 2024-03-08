Их можно есть самостоятельно или добавлять в различные салаты. В любом виде такие грибы будут очень аппетитными.
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Маринованные шампиньоны за 10 минут
- Время: 10 минут + 40 минут на охлаждение
- Порций: 4
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле. Подогрейте до растворения сахара.
- Всыпьте помытые шампиньоны и 3 зубчика чеснока. Проварите 5 – 6 минут.
- Дайте остыть, перелейте в банку с крышкой и храните в холодильнике