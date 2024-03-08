Їх можна їсти самостійно чи додавати до різних салатів. У будь-якому вигляді такі гриби будуть дуже апетитними.
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Мариновані печериці за 10 хвилин
- Час: 10 хвилин + 40 хвилин на охолодження
- Порцій: 4
Приготування:
- Змішайте усі інгредієнти для маринаду в каструлі. Підігрійте до розчинення цукру.
- Всипте помиті печериці та 3 зубчики часнику. Проваріть 5 – 6 хвилин.
- Дайте охолонути, перелийте в банку з кришкою і зберігайте в холодильнику