Їх можна їсти самостійно чи додавати до різних салатів. У будь-якому вигляді такі гриби будуть дуже апетитними.

Варто спробувати Впорається навіть новачок: швидкі рецепти лінивих суші з "Водним Світом"

Мариновані печериці за 10 хвилин

  • Час: 10 хвилин + 40 хвилин на охолодження
  • Порцій: 4

Приготування:

  1. Змішайте усі інгредієнти для маринаду в каструлі. Підігрійте до розчинення цукру.
  2. Всипте помиті печериці та 3 зубчики часнику. Проваріть 5 – 6 хвилин.
  3. Дайте охолонути, перелийте в банку з кришкою і зберігайте в холодильнику