Їх можна їсти самостійно чи додавати до різних салатів. У будь-якому вигляді такі гриби будуть дуже апетитними.

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Мариновані печериці за 10 хвилин

Час : 10 хвилин + 40 хвилин на охолодження

: 10 хвилин + 40 хвилин на охолодження Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів печериць;

– 1 чайна ложка солі;

– 1 чайна ложка цукру;

– 2 гвоздики;

– 0,5 чайної ложки зерен гірчиці;

– 2 лаврові листки;

– 50 грамів оцту;

– 40 мілілітрів олії;

– 10 зернят перцю горошком і духмяного;

– 3 зубчики часнику.

Приготування:

Змішайте усі інгредієнти для маринаду в каструлі. Підігрійте до розчинення цукру. Всипте помиті печериці та 3 зубчики часнику. Проваріть 5 – 6 хвилин. Дайте охолонути, перелийте в банку з кришкою і зберігайте в холодильнику

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