Вкусная закуска за 10 минут: простой рецепт роскошных маринованных шампиньонов

Вкусную закуску можно сделать очень быстро. На маринованные шампиньоны вам потребуется буквально 10 минут.

Их можно есть самостоятельно или добавлять в различные салаты. В любом виде такие грибы будут очень аппетитными.

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Маринованные шампиньоны за 10 минут

Время : 10 минут + 40 минут на охлаждение

: 10 минут + 40 минут на охлаждение Порций: 4

– 500 граммов шампиньонов;– 1 чайная ложка соли;– 1 чайная ложка сахара;– 2 гвоздики;– 0,5 чайной ложки зерен горчицы;– 2 лавровых листа;– 50 граммов уксуса;– 40 миллилитров растительного масла;– 10 зерен перца горошком и душистого;– 3 зубчика чеснока.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле. Подогрейте до растворения сахара. Всыпьте помытые шампиньоны и 3 зубчика чеснока. Проварите 5 – 6 минут. Дайте остыть, перелейте в банку с крышкой и храните в холодильнике