Вкусная закуска за 10 минут: простой рецепт роскошных маринованных шампиньонов
8 марта 2024, 01:10Читати новину українською
Источник:karinafisenkova
Вкусную закуску можно сделать очень быстро. На маринованные шампиньоны вам потребуется буквально 10 минут.
Их можно есть самостоятельно или добавлять в различные салаты. В любом виде такие грибы будут очень аппетитными.
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Маринованные шампиньоны за 10 минут
- Время: 10 минут + 40 минут на охлаждение
- Порций: 4
– 500 граммов шампиньонов;
– 1 чайная ложка соли;
– 1 чайная ложка сахара;
– 2 гвоздики;
– 0,5 чайной ложки зерен горчицы;
– 2 лавровых листа;
– 50 граммов уксуса;
– 40 миллилитров растительного масла;
– 10 зерен перца горошком и душистого;
– 3 зубчика чеснока.
Приготовление:
- Смешайте все ингредиенты для маринада в кастрюле. Подогрейте до растворения сахара.
- Всыпьте помытые шампиньоны и 3 зубчика чеснока. Проварите 5 – 6 минут.
- Дайте остыть, перелейте в банку с крышкой и храните в холодильнике