Лучшее дополнение к мясу: рецепт маринованного лука на зиму
10 августа 2024, 22:54Читати новину українською
Источник:Shuba
Маринованный лук идеально подходит к мясу. Попробуйте приготовить его на зиму.
Маринованный лук готовится очень просто. Скорее всего, все нужное уже есть у вас дома.
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Маринованный лук
- Время: 40 минут
- Порций: 6
– 1 килограмм лука шалот;
– 2 литра воды;
– 2 лавровых листа;
– 1 гвоздика;
– 2 горошинки душистого перца;
– 50 граммов сахара;
– 50 граммов соли;
– 0,3 чайной ложки зерен горчицы;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 200 миллилитров уксуса 9%.
Приготовление:
- Отберите маленькие луковички до 3 сантиметров. Почистите их и помойте. Бланшируйте лук 2 – 3 минуты в кипятке.
- На дно банок положите лавровый лист, перец, гвоздику, горчицу в зернах и кориандр. Туда же заложите лук.
- В кастрюле смешайте воду, соль, сахар и уксус и сварите маринад. Доведите до температуры примерно 70 градусов и залейте лук.
- Банки стерилизуйте 7 – 8 минут после закипания воды в кастрюле. Закрутите, переверните и укутайте старым одеялом до полного остывания.