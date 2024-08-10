Маринована цибуля готується дуже просто. Швидше за все, все потрібне вже є у вас вдома.
Буде смачно Закуска-обманка: готуємо мариновані баклажани, які смакуватимуть, як гриби
Маринована цибуля
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 6
Приготування:
- Відберіть маленькі цибулинки до 3 сантиметрів. Почистьте їх та помийте. Бланшуйте цибулю 2 – 3 хвилини в окропі.
- На дно банок покладіть лавровий лист, перець, гвоздику, гірчицю у зернах та коріандр. Туди ж закладіть цибулю.
- У каструлі змішайте воду, сіль, цукор та оцет і зваріть маринад. Доведіть до температури приблизно 70 градусів і залийте цибулю.
- Банки стерилізуйте 7 – 8 хвилин після закипання води в каструлі. Закрутіть, переверніть та закутайте старою ковдрою до повного вистигання.