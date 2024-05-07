Пальчики оближешь: готовим фантастический маринад для куриных крылышек
7 мая 2024, 14:54Читати новину українською
Источник:УНИАН
Вместе с теплом ко многим пришло желание устроить барбекю. Попробуйте замариновать крылышки по этому рецепту – вам понравится.
Яблочный соус сделает крылышки неописуемо вкусными. А маринад – мягкими.
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Куриные крылышки в яблочном соусе
- Время: 1 час
- Порций: 2
– 500 граммов куриных крылышек;
– 2 кисло-сладких яблока;
– 1 столовая ложка соевого соуса;
– 100 граммов майонеза;
– 1 чайная ложка горчицы;
– 1 чайная ложка кориандра;
– 1 столовая ложка паприки;
– 3 зубчика чеснока;
– 3 столовые ложки лимонного сока;
– соль, перец по вкусу.
Приготовление:
- Крылышки помойте и удалите фаланги. Разрежьте каждое крыло на две части.
- Выложите в глубокую миску, добавьте майонез, горчицу, соевый соус, лимонный сок, измельченный чеснок и все сухие специи. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике на несколько часов или на ночь.
- Яблоки помойте, очистите от семян и нарежьте дольками. Выложите крылышки на решетку, а сверху положите яблоки. Закройте решетку и выпекайте крылышки на мангале до готовности.
- Также их можно приготовить в духовке. Для этого форму для выпекания смажьте маслом и выложите в нее крылышки в маринаде. Сверху на мясо выложите ломтики яблок. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куриные крылышки с яблоками 40 минут.