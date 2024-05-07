Яблочный соус сделает крылышки неописуемо вкусными. А маринад – мягкими.
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Куриные крылышки в яблочном соусе
- Время: 1 час
- Порций: 2
Приготовление:
- Крылышки помойте и удалите фаланги. Разрежьте каждое крыло на две части.
- Выложите в глубокую миску, добавьте майонез, горчицу, соевый соус, лимонный сок, измельченный чеснок и все сухие специи. Оставьте мясо мариноваться в холодильнике на несколько часов или на ночь.
- Яблоки помойте, очистите от семян и нарежьте дольками. Выложите крылышки на решетку, а сверху положите яблоки. Закройте решетку и выпекайте крылышки на мангале до готовности.
- Также их можно приготовить в духовке. Для этого форму для выпекания смажьте маслом и выложите в нее крылышки в маринаде. Сверху на мясо выложите ломтики яблок. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте куриные крылышки с яблоками 40 минут.