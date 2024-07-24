Те самые маринованные огурцы: готовим на зиму по-домашнему
24 июля 2024, 13:39Читати новину українською
Источник:Shuba
Маринованные огурцы – звезда любого стола. Попробуйте приготовить их по классическому рецепту.
Такие огурцы получатся хрустящими и аппетитными. Они станут идеальным дополнением к вашему обеду или ужину.
Будет вкусно Вы будете готовить огурцы только так: рецепт роскошных пикули на зиму
Маринованные огурцы
- Время: 1 час
- Порций: 6
– 1 килограмм огурцов;
– 2 зубчика чеснока;
– 4 зонтика укропа;
– 6 листьев вишни;
– 6 листьев смородины;
– 4 лавровых листа;
– 6 горошин душистого перца;
– 10 горошин черного перца;
– 2 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки соли;
– 100 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Огурцы помойте, залейте холодной водой и оставьте на 4 часа.
- Тем временем почистьте чеснок и помойте зелень.
- В двухлитровые подготовленные банки разложите по 1 зубчику чеснока, 2 зонтика укропа, 3 листочка вишни и смородины, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца и 5 горошин черного перца. Заложите огурцы.
- Добавьте по 1 столовой ложке сахара и соли и по 50 миллилитров уксуса. Влейте в банки теплую кипяченую воду и накройте крышками.
- Банки поставьте в большую кастрюлю, влейте теплую воду, доведите до кипения и стерилизуйте 15 минут. Затем герметично закройте крышками.