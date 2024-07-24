Такие огурцы получатся хрустящими и аппетитными. Они станут идеальным дополнением к вашему обеду или ужину.
Будет вкусно Вы будете готовить огурцы только так: рецепт роскошных пикули на зиму
Маринованные огурцы
- Время: 1 час
- Порций: 6
Приготовление:
- Огурцы помойте, залейте холодной водой и оставьте на 4 часа.
- Тем временем почистьте чеснок и помойте зелень.
- В двухлитровые подготовленные банки разложите по 1 зубчику чеснока, 2 зонтика укропа, 3 листочка вишни и смородины, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца и 5 горошин черного перца. Заложите огурцы.
- Добавьте по 1 столовой ложке сахара и соли и по 50 миллилитров уксуса. Влейте в банки теплую кипяченую воду и накройте крышками.
- Банки поставьте в большую кастрюлю, влейте теплую воду, доведите до кипения и стерилизуйте 15 минут. Затем герметично закройте крышками.