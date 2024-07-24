Такие огурцы получатся хрустящими и аппетитными. Они станут идеальным дополнением к вашему обеду или ужину.

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Маринованные огурцы

Время : 1 час

: 1 час Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 килограмм огурцов;

– 2 зубчика чеснока;

– 4 зонтика укропа;

– 6 листьев вишни;

– 6 листьев смородины;

– 4 лавровых листа;

– 6 горошин душистого перца;

– 10 горошин черного перца;

– 2 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки соли;

– 100 миллилитров уксуса.

Приготовление:

Огурцы помойте, залейте холодной водой и оставьте на 4 часа. Тем временем почистьте чеснок и помойте зелень. В двухлитровые подготовленные банки разложите по 1 зубчику чеснока, 2 зонтика укропа, 3 листочка вишни и смородины, 2 лавровых листа, 3 горошины душистого перца и 5 горошин черного перца. Заложите огурцы. Добавьте по 1 столовой ложке сахара и соли и по 50 миллилитров уксуса. Влейте в банки теплую кипяченую воду и накройте крышками. Банки поставьте в большую кастрюлю, влейте теплую воду, доведите до кипения и стерилизуйте 15 минут. Затем герметично закройте крышками.

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