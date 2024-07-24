Такі огірки вдадуться хрумкими та апетитними. Вони стануть ідеальним доповненням до вашого обіду чи вечері.
Буде смачно Ви готуватимете огірки лише так: рецепт розкішних пікулі на зиму
Мариновані огірки
- Час: 1 година
- Порцій: 6
Приготування:
- Огірки помийте, залийте холодною водою і залиште на 4 години.
- Тим часом почистьте часник та помийте зелень.
- У дволітрові підготовлені банки розкладіть по 1 зубчику часнику, 2 парасольки кропу, 3 листочки вишні і смородини, 2 лаврові листки, 3 горошини духмяного перцю і 5 горошин чорного перцю. Закладіть огірки.
- Додайте по 1 столовій ложці цукру і солі та по 50 мілілітрів оцту. Влийте в банки теплу кип'ячену воду та накрийте кришками.
- Банки поставте у велику каструлю, влийте теплу воду, доведіть до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин. Потім герметично закрийте кришками.