Такі огірки вдадуться хрумкими та апетитними. Вони стануть ідеальним доповненням до вашого обіду чи вечері.

Буде смачно Ви готуватимете огірки лише так: рецепт розкішних пікулі на зиму

Мариновані огірки

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 6

Інгредієнти:

– 1 кілограм огірків;

– 2 зубчики часнику;

– 4 парасольки кропу;

– 6 листків вишні;

– 6 листків смородини;

– 4 лаврові листи;

– 6 горошин духмяного перцю;

– 10 горошин чорного перцю;

– 2 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки солі;

– 100 мілілітрів оцту.

Приготування:

Огірки помийте, залийте холодною водою і залиште на 4 години. Тим часом почистьте часник та помийте зелень. У дволітрові підготовлені банки розкладіть по 1 зубчику часнику, 2 парасольки кропу, 3 листочки вишні і смородини, 2 лаврові листки, 3 горошини духмяного перцю і 5 горошин чорного перцю. Закладіть огірки. Додайте по 1 столовій ложці цукру і солі та по 50 мілілітрів оцту. Влийте в банки теплу кип'ячену воду та накрийте кришками. Банки поставте у велику каструлю, влийте теплу воду, доведіть до кипіння і стерилізуйте 15 хвилин. Потім герметично закрийте кришками.

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