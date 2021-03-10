Рецепт шоколадного торта з млинців на Масляну
Найкращий та найсмачніший десерт на Масляну – це шоколадний торт з млинців. Його обожнюють діти, а дорослі готові ласувати ним хоч кожного дня!
Джерело:24 канал
Приготуйте шоколадний торт з млинців на обід або вечерю, подайте його до святкового столу та ваші гості будуть в захваті від ніжного поєднання смаків десерту.
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Шоколадний торт з млинців можна перемастити вершковим кремом, сирним кремом або шоколадною чи арахісовою пастою. У будь-якому з цих варіантів торт буде чудово смакувати.
Як приготувати шоколадні млинці
- У глибокій мисці збийте яйця з цукром, сіллю до пінки.
- Підігрійте молоко до кімнатної температури та тонкою цівкою влийте до яєчної маси.
- Змішайте просіяне борошно та какао, всипте розпушувач та порційно вводьте до яєчної маси. Продовжуйте вимішувати тісто на млинці до однорідної консистенції.
- Розігрійте сковорідку з невеликою кількістю олією, та обсмажуйте млинці до золотистої скоринки з обох сторін.
Рецепт крему для млинців
- У глибоку миску вилийте вершки та збивайте їх за допомогою міксера до пишної піни.
- Невеликими порціями додавайте до вершків цукор та продовжуйте збивати до стійких піків.
- Змастіть готовим кремом млинці. У вас вийде високий та смачний шоколадний тортик.
За бажанням шоколадний торт можна полити розтопленим шоколадом або посипати цукровою пудрою. Смачного!
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