Мастер Шеф. Профессионалы 3 сезон 17 выпуск: битва титанов и неожиданный вылет сильной участницы

В 17 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" будут готовить для лучших рестораторов и шеф-поваров Украины в битве сезонов, а последняя битва черных фартуков определит финалистов проекта. Будет горячо – не пропустите!

В 17 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шестерка лучших поваров страны встретится бок о бок с лучшими шефами 2 сезона профессионалов. Кто из них окажется лучшими – увидим уже сегодня.

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В первом испытании 17 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" поварам нужно бороться за место в финале, ведь до него остался один шаг.

Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" подготовили для профессионалов крайне трудную задачу – приготовить сложные и изысканные ресторанные блюда из полуфабрикатов и обычных продуктов, которые есть в холодильнике каждого украинца.

Профессионалы разделились на пары: Лиля Стоянова и Владислав Цимбалюк в красной команде, Элеонора Баранова и Виктор Шайдецкий в команде желтых и Николай Люлько и Стелла Клименко в синих фартуках.

За полтора часа ребятам нужно приготовить любое количество блюд из полуфабрикатов: рыбных палочек, замороженной пиццы, салатов: оливье, шуба, винегрет и продуктов: кефир, молоко, сливочное масло, абрикосовый джем, лимон и салями.

Испытание не из легких, ведь продукты уже прошли термическую обработку или их нужно достать из уже готовых блюд. Команды 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" изо всех сил старались выполнить эту задачу на отлично, но, к сожалению, не всем это удалось.

Команда Эли и Виктора подала судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пять блюд: айоли из винегрета на крипсах, блюдо из картофеля и плова, разобранные вареники с вишнями, риет из курицы и интерпретацию на шубу. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" попробовали все блюда поваров, и приняли только одно – вареники с вишнями. Остальные блюда имели мало или не сбалансированный вкус, или были слишком жирными и без вкуса.

Николай и Стелла приготовили для судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" четыре блюда: риет с колбасой и специями, кростини из абрикосов, фиш кейк из рыбных палочек и граниту из шубы и винегрета на драниках. Судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" засчитали команде синих все четыре блюда. Кажется, они одержат победу в этом испытании.

Лиля и Влад из команды красных тоже подали судьям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" четыре блюда: курицу в панировке с картофельным крокетом, рис с овощами и колбасой, рыбный риет со специями и пудинг с имбирем и абрикосовым джемом. Судьи засчитали команде только два блюда.

По результатам первого конкурса 17 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" поражение потерпела команда Элеоноры и Виктора. Они надели черные фартуки и сразятся за место в финале в битве черных фартуков.

Битва сезонов

Долгожданная битва сезонов покажет самого лучшего! Видимо, вы тоже ждали этого испытания, ведь кроме встречи со своими кумирами прошлого 2 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" у вас есть возможность понаблюдать и оценить рост любимых шеф-поваров по сравнению с 3 сезоном "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Итак, в гости к профессионалам 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" пришли такие шеф-повара: Ефим Кравченко, Эдуард Канарян, Виктор Самардак, Юлия Жигулина, Саша Цвигун, Валентин Брайчук.

За 2,5 часа конкурса профессионалам нужно приготовить и подать почетным гостям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" изысканные авторские блюда, сколько их будет – решать им.

Оценивать работу кулинаров будут судьи 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и гости проекта: Якоб Лившиц, Екатерина Авдеева и Максим Храмов.

Команда 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" в красных фартуках приготовила для гостей проекта приятный комплимент — собственноручно испеченные луковые булочки со сливочным маслом и мисо пастой, которую подали с напитком аранжина.

Команда профессионалов 2 сезона проекта предложила гостям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" тайский чай.

Почетные гости 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" заказали у официантов все меню, а Эктор Хименес-Браво попросил команды принести ему те блюда, которые они считают лучшими из всего меню. Команда красных сразу решила подать главному судье проекта все меню, ведь они на 100 процентов уверены в своих блюдах.

После первого сета блюд гостям 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" и его судьям не понравились блюда синей команды. Они отметили несбалансированность вкусов и неправильно соединенные ингредиенты в блюдах.

Относительно блюд красной команды отзывы были достаточно положительными: замечательная гармония вкусов и легкость блюд.

Две команды использовали в своих блюдах много морепродуктов и рыбы, сочетали их с нежными сырами и овощами.

Однако шансы на победу синей команды во втором испытании 17 выпуска 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" выровнялись на дегустации гостями основных блюд и решающими стали десерты.

По вердикту судей "Мастер Шеф. Профессионалы" и гостей проекта со счетом 3:3 победила дружба.

Битва черных фартуков

Последняя битва черных фартуков 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" началась с плохих известий от судей проекта: Стелла Клименко заболела и не сможет принимать дальнейшего участия в шоу.

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Поскольку последнее испытание 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" закончилось ничьей, то участников ждет голосование. Со счетом 3:2 черный фартук надел Николай Люлько и сразится с Виктором Шайдецким и Элеонорой Барановой на битве черных фартуков.

Титаны проекта на битве черных фартуков будут воспроизводить главный элемент в диораме из известного фильма: у Николая – Звезда смерти из "Звездных войн", у Эли Земля из киноленты "Интерстеллар", а у Виктора – Огненная планета из "Пятого элемента".

За 2,5 часа повара 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" должны завоевать своей съедобной инсталляцией место в финале проекта.

Крайне трудная задача для каждого из них, ведь им нужно придумать как сделать идеальный шар и приготовить начинку для него.

По вердикту судей 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" все кулинары отлично справились со своей задачей и проходят в финал кулинарного проекта! Уже через неделю мы узнаем кто победит и получит звание лучшего повара 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы"!

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