У 17 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" шестірка найкращих кухарів країни зустрінеться пліч-о-пліч з найкращими шефами 2 сезону професіоналів. Хто з них виявиться найкращими – побачимо вже сьогодні.

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У першому випробуванні 17 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" кухарям потрібно боротися за місце у фіналі, адже до нього залишився один крок.

Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" підготували для професіоналів вкрай важке завдання – приготувати складні та вишукані ресторанні страви з напівфабрикатів та звичайних продуктів, що містяться в холодильниках кожного українця.

Професіонали розділилися на пари: Ліля Стоянова та Владислав Цимбалюк у червоній команді, Елеонора Баранова та Віктор Шайдецький у команді жовтих та Микола Люлько і Стела Клименко у синіх фартухах.

За півтори години кухарям потрібно приготувати довільну кількість страв з напівфабрикатів: рибних паличок, замороженої піци, салатів: Олів'є, Шуба, Вінегрет та продуктів: кефір, молоко, вершкове масло, абрикосовий джем та лимон й салямі.

Випробування не з легких, адже продукти вже пройшли термічну обробку або їх потрібно дістати з вже готових страв. Команди 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зі всіх сил намагалися виконати це завдання на відмінно, але, на жаль, не всі це вдалося.

Команда Елі та Віктора подали суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" п'ять страв: айолі з вінегрету на кріпсах, страву з картоплі та плову, розібрані вареники з вишнями, рієт з курки та інтерпретацію на шубу. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" скуштували всі страви кухарів, та прийняли тільки одну – вареники з вишнями. Решта страв мала або не збалансований смак, або була занадто жирною та без смаку.

Микола та Стела приготували для суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чотири страви: рієт з ковбасою та спеціями, кростіні з абрикосів, фіш кейк з рибних паличок та граніту з шуби та вінегрету на дерунах. Судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" зарахували команді синіх всі чотири страви. Здається вони отримають перемогу у цьому випробуванні.

Ліля та Влад з команди червоних теж подали суддям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" чотири страви: курку в паніруванні з картопляним крокетом, рис з овочами та ковбасою, рибний рієт зі спеціями та пудинг з імбиром та абрикосовим джемом. Судді зарахували команді тільки дві страви.

За результатом першого конкурсу 17 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" поразку зазнала команда Елеонори та Віктора. Вони одягнули чорні фартухи та боротимуться за місце у фіналі на битві чорних фартухів.

Битва сезонів

Довгоочікувана битва сезонів покаже хто найкращий! Мабуть, ви теж чекали на це випробування, адже окрім зустрічі зі своїми кумирами минулого 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" у вас є можливість поспостерігати та оцінити ріст улюблених шеф-кухарів у порівнянні з 3 сезоном "Мастер Шеф. Професіонали".

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Отож, в гості до професіоналів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" завітали такі шеф-кухарі: Єфим Кравченко, Едуард Канарян, Віктор Самардак, Юлія Жигуліна, Саша Цвігун, Валентин Брайчук.

За 2,5 години конкурсу професіоналам потрібно приготувати та подати почесним гостям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вишукані авторські страви, скільки їх буде – вирішувати їм.

Оцінювати роботу кулінарів будуть судді 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та гості проєкту: Якоб Лівщец, Катерина Авдєєва та Максим Храмов.

Команда 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" у червоних фартухах приготувала для гостей проєкту приємний комплімент — власноруч випечені цибулеві булочки з вершковим маслом та місо пастою, яку подали з напоєм аранжина.

Команда професіоналів 2 сезону проєкту запропонувала гостям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" тайський чай.

Почесні гості 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" замовили у офіціантів все меню, а Ектор Хіменес-Браво попросив команди принести йому ті страви, котрі вони вважають найкращими з усього меню. Команда червоних одразу вирішила подати головному судді проєкту все меню, адже вони на 100 відсотків впевнені у своїх стравах.

Після першого сету страв гостям 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" та його суддям не сподобалися страви синьої команди. Вони відмітили не збалансованість смаків та неправильно поєднані інгредієнти у стравах.

Щодо страв червоної команди – відгуки були досить позитивними: чудова гармонія смаків та легкість страв.

Дві команди використали у своїх стравах багато морепродуктів та риби, які поєднували з ніжними сирами та овочами.

Проте шанси на перемогу синьої команди у другому випробуванні 17 випуску 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" вирівнялися на дегустації гостями основних страв та вирішальними таки стали десерти.

За вердиктами суддів "Мастер Шеф. Професіонали" та гостей проєкту з рахунком 3:3 перемогла дружба.

Битва чорних фартухів

Остання битва чорних фартухів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" розпочалася із погані звістки від суддів проєкту: Стела Клименко захворіла і не зможе брати подальшої участі у шоу.

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Оскільки крайнє випробування 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" закінчилося нічиєю на учасників чекає голосування. З рахунком 3:2 чорний фартух одягнув Микола Люлько та змагатиметься з Віктором Шайдецьким та Елеонорою Барановою на битві чорних фартухів.

Титани проєкту на битві чорних фартухів будуть відтворювати головний елемент у діорамі з відомого фільму: у Миколи – Зірка смерті з "Зоряних війн", у Елі Земля з кінострічки "Інтерстелар", а у Віктора – Вогняна планета з "П'ятого елементу".

За 2,5 години кухарі 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" повинні вибороти своєю їстівною інсталяцією місце у фіналі проєкту.

Вкрай важке завдання для кожного з них, адже їм потрібно придумати як зробити ідеальну кулю та приготувати начинки для неї.

За вердиктами суддів 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" всі кулінари відмінно справилися зі своїм завданням та проходять до фіналу кулінарного проєкту! Вже за тиждень ми дізнаємося хто переможе та отримає звання найкращого кухаря 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали"!

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