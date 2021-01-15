Любимые конкурсы, необычные испытания на кулинарные техники и знания вскоре снова заполонят наши экраны – команда "Мастер Шеф" начала снимать 3 сезон профессионалов, а детали о любимом шоу вы узнаете в материале Smachno News.

Замечательная новость для всех поклонников кулинарного шоу "МастерШеф". Недавно в соцсети инстаграм официально появилось сообщение, что вскоре украинцы смогут снова наслаждаться кулинарными приключениями настоящих шеф-поваров и рестораторов – 3 сезону "МастерШеф.Профессионалы" быть.

Читайте также "Адская кухня" начала кастинг на шоу для шеф-поваров в Украине: известен приз

Известно, что судьями кулинарного проекта остаются победительница 3 сезона "МастерШеф" Ольга Мартыновская и шеф-повар и ресторатор Владимир Ярославский, главным судьей шоу остается неизменный Эктор Хименес-Браво.

Когда именно состоится премьера 3 сезона "МастерШеф.Профессионалы" не известно, но сьемки проекта продолжаются.

Кто из известных украинских шеф-поваров примет участие в кулинарном шоу и будет бороться за немаленький денежный приз узнаем в скором времени.

Напомним вам, что победителем 2 сезона "МастерШеф. Профессионалы" стал шеф-повар ресторана Фабиос – Евгений Грибеник.