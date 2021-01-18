Запекла боротьба за головний грошовий приз та кубок найкращого шеф-кухаря України розпочнеться вже за кілька тижнів! Хто буде суддями та коли чекати старт найбільш очікуваного кулінарного проєкту України – читайте у матеріалі Smachno News.

Нещодавно телеканал СТБ повідомив про зйомки 3 сезону наймасштабнішого кулінарного проєкту "Мастер Шеф. Професіонали" та вже сьогодні, 18 січня стало відомо, що з 6 лютого о 19:00 ми знову спостерігатимемо за запеклою боротьбою справжніх шеф-кухарів та рестораторів.

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Нагадаємо вам, що суддями 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" залишиться попередній склад: незмінний Ектор Хіменес-Браво, Володимир Ярославський та Ольга Мартиновська.

Переможцем 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" став шеф-кухар ресторану "Фабіус" – Євген Грибеник.