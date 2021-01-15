Улюблені конкурси, незвичні випробування на кулінарні техніки та знання незабаром знову заполонять наші екрани – команда "Мастер Шеф" розпочала знімати 3 сезон професіоналів, а деталі про улюблене шоу ви дізнаєтеся в матеріалі Smachno News.

Чудова новина для всіх шанувальників кулінарного шоу "Мастер Шеф". Нещодавно у соцмережі інстаграм офіційно з'явилось повідомлення, що незабаром українці зможуть знову насолоджуватись кулінарними пригодами справжніх шеф-кухарів та рестораторів – 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" бути.

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Відомо, що суддями кулінарного проєкту залишаються переможниця 3 сезону "Мастер Шеф" Ольга Мартиновська та шеф-кухар й ресторатор Володимир Ярославський, головним суддею шоу залишається незмінний Ектор Хіменес-Браво.

Коли саме відбудеться прем'єра 3 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" не відомо, але знімання проєкту тривають.

Хто з відомих українських шеф-кухарів візьме участь у кулінарному шоу та боротиметься за чималенький грошовий приз дізнаємося незабаром.

Нагадаємо вам, що переможцем 2 сезону "Мастер Шеф. Професіонали" став шеф-кухар ресторану Фабіос – Євген Грибеник.