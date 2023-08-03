Рецепт прямісінько з Волині, адже саме там їх приготували вперше. Для соковитості ми додали до мазуриків сир в начинку. Так вони ще смачніші!

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Готувати їх просто: в курячий фарш загортаємо брусочок моцарели, занурюємо все в яйці, потім – у панірувальних сухарях. Далі смажимо та подаємо до столу.

Рецепт волинських мазуриків

Час: 40 хвилин

40 хвилин Порції: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів курячого або індичого фаршу;

– панірувальні сухарі;

– 50 грамів вершкового масла;

– куряче яйце;

– 200 грамів сиру моцарела шматком;

– сіль;

– чорний мелений перець;

– олія для смаження.

Приготування:

Змішуємо фарш, розтоплене вершкове масло та 30 грамів панірувальних сухарів. Солимо та перчимо все на смак.

Формуємо мазурики, вони схожі на човники. В середину додаємо моцарелу нарізану довгими шматками.

Вмокаємо сформований мазурик в яйце, потім в сухарі і смажимо з двох сторін до рум'яності на середньому вогні.

Подаємо страву до столу гарячою. Мазурики добре смакують зі свіжим салатом, картоплею чи гречкою.

Смачного!

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