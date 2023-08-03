Рецепт прямісінько з Волині, адже саме там їх приготували вперше. Для соковитості ми додали до мазуриків сир в начинку. Так вони ще смачніші!

Читайте також Смачно разом з "Бащинським": готуємо літні салати для ідеального обіду чи вечері

Готувати їх просто: в курячий фарш загортаємо брусочок моцарели, занурюємо все в яйці, потім – у панірувальних сухарях. Далі смажимо та подаємо до столу.

Рецепт волинських мазуриків

  • Час: 40 хвилин
  • Порції: 4

Приготування:

  • Змішуємо фарш, розтоплене вершкове масло та 30 грамів панірувальних сухарів. Солимо та перчимо все на смак.
  • Формуємо мазурики, вони схожі на човники. В середину додаємо моцарелу нарізану довгими шматками.
  • Вмокаємо сформований мазурик в яйце, потім в сухарі і смажимо з двох сторін до рум'яності на середньому вогні.
  • Подаємо страву до столу гарячою. Мазурики добре смакують зі свіжим салатом, картоплею чи гречкою.

Смачного!