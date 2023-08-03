Рецепт прямісінько з Волині, адже саме там їх приготували вперше. Для соковитості ми додали до мазуриків сир в начинку. Так вони ще смачніші!
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Готувати їх просто: в курячий фарш загортаємо брусочок моцарели, занурюємо все в яйці, потім – у панірувальних сухарях. Далі смажимо та подаємо до столу.
Рецепт волинських мазуриків
- Час: 40 хвилин
- Порції: 4
Приготування:
- Змішуємо фарш, розтоплене вершкове масло та 30 грамів панірувальних сухарів. Солимо та перчимо все на смак.
- Формуємо мазурики, вони схожі на човники. В середину додаємо моцарелу нарізану довгими шматками.
- Вмокаємо сформований мазурик в яйце, потім в сухарі і смажимо з двох сторін до рум'яності на середньому вогні.
- Подаємо страву до столу гарячою. Мазурики добре смакують зі свіжим салатом, картоплею чи гречкою.
Смачного!