Не путайте с котлетами – рецепт мазуриков по-волынски
3 августа 2023, 19:39Читати новину українською
Источник:Валентина Саенко
Удивлены, что никогда еще не готовили это блюдо дома или впервые о нем слышите? Мазурики – это не котлеты, а настоящее произведение кулинарного искусства украинской кухни.
Рецепт прямо из Волыни, ведь именно там их приготовили впервые. Для сочности мы добавили к мазурикам сыр в начинку. Так они еще вкуснее!
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Готовить их просто: в куриный фарш заворачиваем брусочек моцареллы, погружаем все в яйца, затем – в панировочных сухарях. Далее жарим и подаем на стол.
Рецепт волынских мазуриков
- Время: 40 минут
- Порции: 4
– 800 граммов куриного или индюшачьего фарша;
– панировочные сухари;
– 50 граммов сливочного масла;
– куриное яйцо;
– 200 граммов сыра моцарелла куском;
– соль;
– черный молотый перец;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Смешиваем фарш, растопленное сливочное масло и 30 г панировочных сухарей. Солим и перчим все по вкусу.
- Формируем мазурики, они похожи на челноки. Внутрь добавляем моцареллу нарезанную длинными кусками.
- Впитываем сформированный мазурик в яйцо, затем в сухари и жарим с двух сторон до румяности на среднем огне.
- Подаем блюдо к столу горячим. Мазурики хорошо нравятся со свежим салатом, картофелем или гречкой.
Приятного аппетита!Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить летний вариант салата с крабовыми палочками.