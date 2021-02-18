Об изменениях в упаковке продукции сети быстрого питания Mcdonald's сообщило агентство Pearlfisher, которое и занимается редизайном всемирно известной компании.

Впервые за 5 лет популярная сеть быстрого питания Mcdonald's изменит дизайн на упаковке своей продукции.

Читайте также Первый молочный веганский шоколад KitKat: Nestle планирует изготовление батончика на основе риса

Последний раз Mcdonald's менял свой дизайн в 2016 году, тогда на упаковке их продукции сделали крупные надписи.



Сеть быстрого питания McDonald’s / Pearlfisher

Когда новая упаковка продукции Mcdonald's появится в сети быстрого питания пока неизвестно, но мы уверены, что ожидание того стоит.

Как сообщило агентство Pearlfisher, а именно оно и занимается редизайном McDonald’s, новая графика останется "простой и узнаваемой".



Картофель фри / Pearlfisher

Вместо массивных надписей на них появятся новые графические изображения. К примеру, на коробке "Филе-о-фиш" будут волны, а на картофеле фри будет изображена соломка внутри упаковки.