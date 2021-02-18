Mcdonald's впервые за 5 лет изменит свой дизайн
Об изменениях в упаковке продукции сети быстрого питания Mcdonald's сообщило агентство Pearlfisher, которое и занимается редизайном всемирно известной компании.
Источник:pearlfisher
Впервые за 5 лет популярная сеть быстрого питания Mcdonald's изменит дизайн на упаковке своей продукции.
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Последний раз Mcdonald's менял свой дизайн в 2016 году, тогда на упаковке их продукции сделали крупные надписи.
Сеть быстрого питания McDonald’s / Pearlfisher
Как сообщило агентство Pearlfisher, а именно оно и занимается редизайном McDonald’s, новая графика останется "простой и узнаваемой".
Картофель фри / Pearlfisher
Вместо массивных надписей на них появятся новые графические изображения. К примеру, на коробке "Филе-о-фиш" будут волны, а на картофеле фри будет изображена соломка внутри упаковки.
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