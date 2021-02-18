Первый молочный веганский шоколад KitKat: Nestle планирует изготовление батончика на основе риса
Швейцарский гигант Nestle работает над выпуском новой линейки молочного веганского шоколада KitKat.
Источник:Bloomberg
Популярная компания Nestle будет развивать новую линейку продукции, а точнее свой первый веганский молочный шоколад. Поскольку компания выходит за пределы альтернатив мясных продуктов, отныне продукцию от пищевого гиганта смогут попробовать и веганы.
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В этом году швейцарская компания Nestle начнет предлагать бары KitKat на растительной основе под названием KitKat V,
– прокомментировал руководитель кондитерского бизнеса Nestle Александр фон Майо.
Сам продукт будет продаваться онлайн и в выбранных магазинах нескольких стран, включая Великобританию, в качестве пробного запуска перед возможным масштабным выпуском.
Веганский батончик / Nestle
Технология изготовления нового веганского шоколада из смеси на основе риса в качестве заменителя молока заняла около двух лет. Основная проблема в выборе альтернатив молочному шоколаду заключается в том, чтобы он хорошо сочетался с какао и сахаром для получения кремовой текстуры.
Другие заменители, такие как соевые или миндальные смеси, могут создавать неприятные ноты,
– отметил Александр фон Майо.
Поскольку спрос на растительные продукты растет повсюду, производство нового KitKat было логичным выбором, поскольку это, безусловно, самый большой мировой бренд.
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