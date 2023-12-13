Когда гости уже на пороге: как испечь медовик мега быстро – элементарный рецепт

13 декабря 2023, 13:05
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"Жизнь Любителя Готовить"

Медовик – любимый торт для многих. Обычно каждый корж для этого десерта нужно раскатывать отдельно, но не в этом рецепте.

Этот медовик очень прост в приготовлении. Мягкое тесто следует распределить по застеленному противню с помощью ложки.

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Каждый корж печется не более 2 – 3 минут. Так что готовый торт вы получите максимум за 40 минут.

Рецепт вкусного медовика

  • Время: 40 минут
  • Порций: 8

Ингредиенты для коржей:
– 450 граммов муки;
– 180 граммов сливочного масла 72%;
– 150 граммов сахара;
– 150 граммов меда;
– 4 яйца;
– 1 чайная ложка соды.

Что нужно для крема:
– 10 столовых ложек сахарной пудры;
– 150 миллилитров сливок 33%;
– 400 миллилитров сметаны 30%.

Приготовление:

  1. Сахар соедините с медом и мягким сливочным маслом. Поставьте на огонь и доведите помешивая до однородности на среднем огне. Затем выключите огонь, добавьте в массу соду и быстро перемешайте. Дайте остыть.
  2. Вбейте яйца по одному, помешивая. Добавьте просеянную муку по частям, после чего замесите жидкое тесто. Равномерно распределите тесто на застеленном противне. Должно получиться примерно 5 коржей.
  3. Выпекайте при 180 градусах примерно 3 – 4 минуты. Готовые лепешки обрежьте до нужной формы, а крошки оставьте.
    Никто не откажется от угощения медовиком / Фото Unsplash
  4. Взбейте сахарную пудру со сливками до стойких пиков. Добавьте сметану и аккуратно перемешайте лопаткой.
  5. Смажьте лепешки кремом и сформуйте медовик. Украсьте готовый торт крошками и дайте настояться.
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Автор: Ольга Котів