Цей медовик дуже простий у приготуванні. М'яке тісто слід розподілити по застеленому деко за допомогою ложки.

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Кожен корж печеться не більше 2 – 3 хвилин. Тож готовий торт ви отримаєте максимум за 40 хвилин.

Рецепт смачного медовика

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти для коржів:

– 450 грамів борошна;

– 180 грамів вершкового масла 72%;

– 150 грамів цукру;

– 150 грамів меду;

– 4 яйця;

– 1 чайна ложка соди. Що потрібно для крему:

– 10 столових ложок цукрової пудри;

– 150 мілілітрів вершків 33%;

– 400 мілілітрів сметани 30%.

Приготування:

Цукор з'єднайте з медом та м'яким вершковим маслом. Поставте на вогонь та доведіть, помішуючи, до однорідності на середньому вогні. Після цього вимкніть вогонь, додайте до маси соду та швидко перемішайте. Дайте охолонути. Вбийте яйця по одному, помішуючи. Додайте просіяне борошно частинами, після чого замісіть рідке тісто. Рівномірно розподіліть тісто на застеленому деку. Має вийти приблизно 5 коржів. Випікайте при 180 градусів приблизно 3 – 4 хвилини. Готові коржі обріжте до потрібної форми, а крихти залиште.

Ніхто не відмовиться від частування медовиком / Фото Unsplash Збийте цукрову пудру з вершками до стійких піків. Додайте сметану та обережно перемішайте лопаткою. Змастіть коржі кремом та сформуйте медівник. Прикрасьте готовий торт крихтами та дайте настоятися.

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