Цей медовик дуже простий у приготуванні. М'яке тісто слід розподілити по застеленому деко за допомогою ложки.
Варто спробувати Як приготувати ідеальний яловичий стейк: секрети, про які ви не знали
Кожен корж печеться не більше 2 – 3 хвилин. Тож готовий торт ви отримаєте максимум за 40 хвилин.
Рецепт смачного медовика
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Приготування:
- Цукор з'єднайте з медом та м'яким вершковим маслом. Поставте на вогонь та доведіть, помішуючи, до однорідності на середньому вогні. Після цього вимкніть вогонь, додайте до маси соду та швидко перемішайте. Дайте охолонути.
- Вбийте яйця по одному, помішуючи. Додайте просіяне борошно частинами, після чого замісіть рідке тісто. Рівномірно розподіліть тісто на застеленому деку. Має вийти приблизно 5 коржів.
- Випікайте при 180 градусів приблизно 3 – 4 хвилини. Готові коржі обріжте до потрібної форми, а крихти залиште.
Ніхто не відмовиться від частування медовиком / Фото Unsplash
- Збийте цукрову пудру з вершками до стійких піків. Додайте сметану та обережно перемішайте лопаткою.
- Змастіть коржі кремом та сформуйте медівник. Прикрасьте готовий торт крихтами та дайте настоятися.