Такий торт легко прикрасить будь-який святковий стіл. Проте він також підійде і до звичайного сімейного чаювання.

Варто спробувати Ідеальний рецепт, коли немає світла: готуємо повітряний десерт без випікання

Медовик з вишнями

Час : 3 години

: 3 години Порцій: 10

Інгредієнти:

– 225 грамів цукру;

– 75 грамів меду;

– 50 грамів масла;

– 2 яйця;

– 10 грамів соди;

– 280 грамів борошна;

– 300 грамів сметани;

– 300 мілілітрів вершків 33%;

– 70 грамів цукрової пудри;

– 10 грамів ванільного цукру;

– 250 грамів вишень;

– 70 – 80 грамів волоських горіхів.

Приготування:

Для тіста в сотейник відправте 2 яйця, 175 грамів цукру, 50 грамів масла. Перемішайте і поставте на плиту. Коли маса стане однорідною, а цукор повністю розчиниться, додайте 75 грамів меду. Знову вимішайте до однорідності. Доведіть до кипіння, а потім додайте соду. Маса почне пінитися та побіліє. Коли піна із соди зменшиться, просійте туди все пшеничне борошно. Замісіть однорідне тісто, загорніть його в харчову плівку і відправте в холодильник на 2 години. Потім сформуйте з тіста рулет, розріжте його на 8 частин і кожну викладіть на лист пергаментного паперу. Розкачайте до товщини 1 міліметр, виріжте кружечки діаметром 18 сантиметрів. Проколіть виделкою і відправте випікатися у розігріту до 170 градусів духовку на 5 хвилин. Для начинки 250 грамів вишень без кісточок змішайте з 50 грамами цукру. Поставте начинку на вогонь, закип'ятіть, після чого відправте її на сито чи друшляк і залиште до повного охолодження. Для крему змішайте сметану, вершки максимальної жирності, цукрову пудру та ванільний цукор. Збийте міксером спочатку на маленькій швидкості, а потім поступово її збільште. Складіть торт. Викладіть перший корж, змажте його достатньо великою кількістю крему, викладіть зверху вишні та накрийте другим коржем. Змажте його кремом і посипте подрібненими волоськими горіхами. Змажте таким чином усі коржі торта, почергово висипаючи вишні та горішки. Прикрасьте верхній корж та бокові стінки торта кремом. Залиште на ніч в холодильнику.

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