Самый вкусный торт в вашей жизни: проверенный рецепт фантастического медовика с вишнями
19 июня 2024, 14:37Читати новину українською
Источник:Obozrevatel
Медовик является любимым тортом многих украинцев. С вишнями он станет еще вкуснее.
Такой торт легко украсит любой праздничный стол. Однако он также подойдет и к обычному семейному чаепитию.
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Медовик с вишнями
- Время: 3 часа
- Порций: 10
– 225 граммов сахара;
– 75 граммов меда;
– 50 граммов масла;
– 2 яйца;
– 10 граммов соды;
– 280 граммов муки;
– 300 граммов сметаны;
– 300 миллилитров сливок 33%;
– 70 граммов сахарной пудры;
– 10 граммов ванильного сахара;
– 250 граммов вишен;
– 70 – 80 граммов грецких орехов.
Приготовление:
- Для теста в сотейник отправьте 2 яйца, 175 граммов сахара, 50 граммов масла. Перемешайте и поставьте на плиту. Когда масса станет однородной, а сахар полностью растворится, добавьте 75 граммов меда. Снова вымешайте до однородности. Доведите до кипения, а затем добавьте соду. Масса начнет пениться и побелеет.
- Когда пена из соды уменьшится, просейте туда всю пшеничную муку. Замесите однородное тесто, заверните его в пищевую пленку и отправьте в холодильник на 2 часа.
- Затем сформируйте из теста рулет, разрежьте его на 8 частей и каждую выложите на лист пергаментной бумаги. Раскатайте до толщины 1 миллиметр, вырежьте кружочки диаметром 18 сантиметров. Проколите вилкой и отправьте выпекаться в разогретую до 170 градусов духовку на 5 минут.
- Для начинки 250 граммов вишен без косточек смешайте с 50 граммами сахара. Поставьте начинку на огонь, закипятите, после чего отправьте ее на сито или дуршлаг и оставьте до полного остывания.
- Для крема смешайте сметану, сливки максимальной жирности, сахарную пудру и ванильный сахар. Взбейте миксером сначала на маленькой скорости, а затем постепенно ее увеличьте.
- Сложите торт. Выложите первый корж, смажьте его достаточно большим количеством крема, выложите сверху вишни и накройте вторым коржом. Смажьте его кремом и посыпьте измельченными грецкими орехами. Смажьте таким образом все коржи торта, поочередно высыпая вишни и орешки. Украсьте верхний корж и боковые стенки торта кремом. Оставьте на ночь в холодильнике.