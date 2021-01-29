Медово-лимонный соус для любого салата по рецепту шеф-повара Владимира Ярославского
От соуса, который вы выберете зависит вкус вашего салата. Владимир Ярославский подготовил замечательный и полезный соус на основе лимонного сока, меда и горчицы – вкусно и диетически!
Источник: инстаграм Владимира Ярославского
Известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился с читателями своим любимым соусом, которым зачастую заправляет салаты – медово-лимонная заправка.
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Владимир Ярославский признается, что этот соус занимает первое место среди других заправок для салатов в соответствии с его предпочтениями.
Кулинар не помнит у кого именно из известных шеф-поваров взял этот рецепт, возможно даже и у Джейми Оливера.
Медово-лимонная заправка подходит к любым салатам, также ею можно поливать блюда из курицы и рыбы. Такую заправку можно употреблять когда вы на диете или пристально следите за питанием.
Как приготовить полезный соус для салата
- В миске смешайте лимонный сок, соль, горчицу и мед.
- Тоненькой струйкой вливайте в смесь оливковое масло и обязательно пробуйте заправку, чтобы не переборщить.
- Готовой заправки хватит на 200 грамм свежих салатных листьев. Приятного аппетита!
Шеф-повар предлагает приготовить к этой заправке свежий салат из слабосоленого лосося, крем-сыра, черных оливок и листьев салата на ваш вкус.
Источник: Володимир Ярославський
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