От соуса, который вы выберете зависит вкус вашего салата. Владимир Ярославский подготовил замечательный и полезный соус на основе лимонного сока, меда и горчицы – вкусно и диетически!

Источник: инстаграм Владимира Ярославского

Известный украинский шеф-повар, ресторатор и судья популярного кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский поделился с читателями своим любимым соусом, которым зачастую заправляет салаты – медово-лимонная заправка.

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Владимир Ярославский признается, что этот соус занимает первое место среди других заправок для салатов в соответствии с его предпочтениями.

Кулинар не помнит у кого именно из известных шеф-поваров взял этот рецепт, возможно даже и у Джейми Оливера.

Медово-лимонная заправка подходит к любым салатам, также ею можно поливать блюда из курицы и рыбы. Такую заправку можно употреблять когда вы на диете или пристально следите за питанием.

Как приготовить полезный соус для салата

Ингредиенты:

– 35 г (2 ст. л) лимонного сока

– 30 г меда;

– 1 ст. л лимонной горчицы;

– 5 ст. л оливкового масла;

– 2 щепотки морской соли.

В миске смешайте лимонный сок, соль, горчицу и мед. Тоненькой струйкой вливайте в смесь оливковое масло и обязательно пробуйте заправку, чтобы не переборщить. Готовой заправки хватит на 200 грамм свежих салатных листьев. Приятного аппетита!

Шеф-повар предлагает приготовить к этой заправке свежий салат из слабосоленого лосося, крем-сыра, черных оливок и листьев салата на ваш вкус.