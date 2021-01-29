Від соусу, який ви оберете залежить смак вашого салату. Володимир Ярославський підготував чудовий та корисний соус на основу лимонного соку, меду та гірчиці – смачно і дієтично!

Джерело: інстаграм Володимира Ярославського

Відомий український шеф-кухар, ресторатор та суддя найпопулярнішого кулінарного шоу "Мастер Шеф" Володимир Ярославський поділився з читачами своїм улюбленим соусом, яким частенько заправляє салати – медово-лимонна заправка.

Читайте також Французький салат з куркою: домашні рецепти на кожен день

Володимир Ярославський зізнається, що цей соус посідає першу сходинку серед інших заправок для салатів у згідно з його вподобаннями.

Кулінар не пам'ятає в кого саме з відомих шеф-кухарів позичив цей рецепт, можливо навіть й у Джеймі Олівера.

Медово-лимонна заправка підходить до будь-яких салатів, також ним можна поливати страви з курятини та риби. Таку заправку можна вживати коли ви на дієті або пильно стежите за харчуванням.

Як приготувати корисний соус для салату

Інгредієнти:

– 35 г (2 ст. л) лимонного соку;

– 30 г меду;

– 1 ст. л лимонної гірчиці;

– 5 ст. л оливкової олії;

– 2 дрібки морської солі.

У мисці змішайте лимонний сік, сіль, гірчицю та мед. Тоненькою цівочкою вливайте в суміш оливкову олію та обов'язково пробуйте заправку, щоб не переборщити. Готової заправки вистачить на 200 грамів свіжого салатного листя. Смачного!

Шеф-кухар також пропонує приготувати до цієї заправки свіжий салат зі слабосолоного лосося, крем-сиру, чорних оливок та листя салату на ваш смак.